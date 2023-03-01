"Рейнджерс" пополнились бывшим партнёром Панарина

Взамен "Чикаго" получит условный драфт-пик второго раунда 2023 года (который может стать первым раундом) и драфт-пик в четвёртом раунде драфта-2025, а также проспектов "Нью-Йорка" Энди Велински и Вили Саариярви.

Соглашение 34-летнего Кейна с зарплатой 10,5 млн долларов в год рассчитано до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате американец сыграл в 54 матчах, в которых набрал 45 очков (16 голов и 29 передач). Вместе с действующим игроком "Рейнджерс" Артемием Панариным Кейн выступал за "Чикаго" с 2015 по 2017 год.