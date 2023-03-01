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1 марта, 01:27

"Рейнджерс" пополнились бывшим партнёром Панарина

"Чикаго" обменял трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Кейна в "Рейнджерс"

<p>Постер, которым "Чикаго" попрощался с Патриком Кейном. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NHLBlackhawks/status/1630735096553824256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chicago Blackhawks</a></p>

Постер, которым "Чикаго" попрощался с Патриком Кейном. Обложка © Twitter / Chicago Blackhawks

Клуб "Чикаго Блэкхокс" обменял хоккеиста Патрика Кейна в "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Взамен "Чикаго" получит условный драфт-пик второго раунда 2023 года (который может стать первым раундом) и драфт-пик в четвёртом раунде драфта-2025, а также проспектов "Нью-Йорка" Энди Велински и Вили Саариярви.

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Соглашение 34-летнего Кейна с зарплатой 10,5 млн долларов в год рассчитано до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате американец сыграл в 54 матчах, в которых набрал 45 очков (16 голов и 29 передач). Вместе с действующим игроком "Рейнджерс" Артемием Панариным Кейн выступал за "Чикаго" с 2015 по 2017 год.

Напомним, ранее в "Рейнджерс" перешёл нападающий Владимир Тарасенко, которого обменял "Сент-Луис Блюз". Россиянин отличился в игре за новую команду в первом же матче, поразив ворота "Сиэтла". Примечательно, что передачу ему отдал Панарин.

Артур Лапсаков
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