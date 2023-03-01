На Урале хозяйка злой собаки заплатит соседке 150 тысяч рублей за откушенный палец

Суд города Ивдель (Свердловская область) взыскал с хозяйки собаки 150 тысяч рублей за нападение животного на соседку. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Инцидент произошёл в 2022 году. Пёс породы тибетский мастиф вырвался из вольера и напал на соседку, которая зашла во двор вместе с хозяйкой собаки. Женщина получила множественные рваные раны ладони правой руки и лишилась пальца до уровня средней фаланги.

Пострадавшая просила взыскать с владелицы мастифа расходы на лечение в размере 212 576 рублей, компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей, расходы на консультацию врача, поездки на процедуры и медикаменты — 17 455 рублей, а также на транспорт — 9161 рубль.

Ивдельский суд отклонил иск, решив, что хозяйка не нарушила условий содержания собаки, а пострадавшая сама зашла во двор, чем спровоцировала животное на нападение. Истец не согласилась с этим и подала апелляцию в областной суд.

"Исходя из фактических обстоятельств дела, принципа разумности и справедливости, а также учитывая необходимость прохождения восстановительного лечения, судебная коллегия определила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что в остальной части решение оставлено без изменений.