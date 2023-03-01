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1 марта, 13:13

Блинкен рассказал об отсутствии важного пункта в плане Китая по Украине

Блинкен увидел "положительные элементы" в плане Китая по Украине

В плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть "положительные элементы". Об этом сказал госсекретарь США Энтони Бликен, находящийся с визитом в Узбекистане, сообщает France-Press.

Однако политик не стал возлагать больших надежд на китайскую инициативу, так как, по его мнению, в документе нет акцента на восстановление суверенитета Украины. А без этого нет и ощущения, что Пекин "действительно серьёзно" относится к вопросам дипломатии, добавил Блинкен.

Орбан высказался о мирном плане Китая по Украине

Орбан высказался о мирном плане Китая по Украине

Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой и прекратить боевые действия. В Европе идеи раскритиковали. А Зеленский назвал план Китая простыми размышлениями.

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ТАСС / AP / Mandel Ngan

Татьяна Миссуми
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