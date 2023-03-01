Блинкен рассказал об отсутствии важного пункта в плане Китая по Украине

В плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть "положительные элементы". Об этом сказал госсекретарь США Энтони Бликен, находящийся с визитом в Узбекистане, сообщает France-Press.

Однако политик не стал возлагать больших надежд на китайскую инициативу, так как, по его мнению, в документе нет акцента на восстановление суверенитета Украины. А без этого нет и ощущения, что Пекин "действительно серьёзно" относится к вопросам дипломатии, добавил Блинкен.