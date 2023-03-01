В США сравнили российский фильм "Вызов" Шипенко с американским "Армагеддоном"

Американский режиссёр Бретт Рэтнер оценил российский фильм Клима Шипенко "Вызов". По его словам, кинокартина феноменальна. О том, как его поразил фильм, Рэтнер рассказал подписчикам в соцсетях.

"Только что посмотрел один из самых потрясающих фильмов, которые я когда-либо видел. Режиссёр — мой бесстрашный друг Клим Шипенко. Он (фильм. — Прим. Лайфа) называется "Вызов", — написал в посте режиссёр.

Клим Шипенко (слева) и Бретт Рэтнер (справа). Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / brettrat

Американец подчеркнул, что Шипенко обогнал даже актёра Тома Круза, который собирался снять кинокартину в космосе. Теперь же голливудскому артисту придётся "идти снимать на Луну", пошутил кинодеятель. Рэтнер сравнил "Вызов" с фильмами "Армагеддон" и "Гравитация", но отметил, что российское творение "с огромным сердцем и юмором".

"Фильм феноменален и поразил меня на всех уровнях! <...> Горжусь тем, что первый увидел этот фильм!" — заявил американский режиссёр.

Рэтнер вместе с тем поздравил российского коллегу, актёров и всю команду, занимавшуюся съёмками картины. Он отметил, что гордится тем, что может называть своим другом Шипенко, который является замечательным и талантливым режиссёром, а также космонавтом. Причём, подчеркнул американец, Клим Алексеевич считается 575-м человеком в истории, отправившимся в космос.