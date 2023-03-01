Белгородский губернатор Гладков приступил к работе после госпитализации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приступил к работе после госпитализации, которая была связана с пищевым отравлением. Об этом он заявил сегодня во время прямого эфира "10 вопросов губернатору" в соцсети "ВКонтакте", который проводился в 172-й раз.