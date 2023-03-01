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1 марта, 16:49

Белгородский губернатор Гладков приступил к работе после госпитализации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приступил к работе после госпитализации, которая была связана с пищевым отравлением. Об этом он заявил сегодня во время прямого эфира "10 вопросов губернатору" в соцсети "ВКонтакте", который проводился в 172-й раз.

"Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже всё: нахожусь в своём кабинете и приступаю к работе", — отметил он, подчеркнув, что такая ситуация в его жизни была впервые.

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Лайф писал о том, что Гладков попал в больницу с пищевым отравлением, о чём стало известно 24 февраля. Губернатор заявил, что скоро его отпустят, ведь болеть некогда из-за большого объёма работы. Однако врачи выписывать главу Белгородской области не спешили.

Обложка ©

ТАСС / Антон Вергун

Никита Осипов
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