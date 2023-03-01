Белгородский губернатор Гладков приступил к работе после госпитализации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приступил к работе после госпитализации, которая была связана с пищевым отравлением. Об этом он заявил сегодня во время прямого эфира "10 вопросов губернатору" в соцсети "ВКонтакте", который проводился в 172-й раз.
"Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже всё: нахожусь в своём кабинете и приступаю к работе", — отметил он, подчеркнув, что такая ситуация в его жизни была впервые.
Лайф писал о том, что Гладков попал в больницу с пищевым отравлением, о чём стало известно 24 февраля. Губернатор заявил, что скоро его отпустят, ведь болеть некогда из-за большого объёма работы. Однако врачи выписывать главу Белгородской области не спешили.
ТАСС / Антон Вергун