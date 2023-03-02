Сигнал "Режим" объявляли в Ленинградской области из-за НЛО в небе над Выборгом
В Ленинградской области вечером 1 марта объявляли сигнал "Режим", который требует покинуть воздушное пространство РФ, из-за неопознанного летающего объекта в небе над Выборгом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В районе 22:30 система ПВО зафиксировала "воздушную цель" на высоте в семь тысяч метров, которая летела со скоростью 200 км/ч. Сейчас выясняется, что именно это было.
Ранее Лайф сообщал, что 28 февраля в Ленинградской области был объявлен план "Ковёр" из-за неопознанного летающего объекта. В результате небо над Санкт-Петербургом было закрыто для всех воздушных судов в радиусе 200 километров от Северной столицы. Вскоре ограничения были сняты. Минобороны РФ позднее заявило, что силы ПВО проводили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами.
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