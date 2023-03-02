Сигнал "Режим" объявляли в Ленинградской области из-за НЛО в небе над Выборгом

В Ленинградской области вечером 1 марта объявляли сигнал "Режим", который требует покинуть воздушное пространство РФ, из-за неопознанного летающего объекта в небе над Выборгом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В районе 22:30 система ПВО зафиксировала "воздушную цель" на высоте в семь тысяч метров, которая летела со скоростью 200 км/ч. Сейчас выясняется, что именно это было.