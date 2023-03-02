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2 марта, 07:38

Лавров и Блинкен принимают участие во встрече глав МИД стран G20

В столице Индии стартовала встреча министров иностранных дел стран G20. На ней присутствуют в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен — они принимают участие в одном мероприятии впервые с июля 2022 года, когда такая же встреча министров проходила в Индонезии.

Как уточняет РИА "Новости", в зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен — с другого края стола.

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Напомним, Лавров с 1 по 2 марта находится в Нью-Дели для участия в совещании глав МИД стран "Большой двадцатки". Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что российская сторона не планирует каких-либо контактов с Энтони Блинкеном на полях саммита G20.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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