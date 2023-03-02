Лавров и Блинкен принимают участие во встрече глав МИД стран G20

В столице Индии стартовала встреча министров иностранных дел стран G20. На ней присутствуют в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен — они принимают участие в одном мероприятии впервые с июля 2022 года, когда такая же встреча министров проходила в Индонезии.