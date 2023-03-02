В МИД РФ оценили вероятность встречи Лаврова и Блинкена на G20
Захарова: Нет никаких сомнений, что Лавров и Блинкен не встретятся на G20 в Индии
На полях министерской встречи G20 в Индии было бы сложно ожидать контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Не было никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели", — сказала дипломат.
По словам Захаровой, позиция США уже давно чётко обозначена, они выступают за эскалацию конфликтов по всему миру. Американские власти, подчеркнула представитель МИД, отодвинули дипломатию на второй план.
Напомним, Лавров с 1 по 2 марта находится в Нью-Дели для участия в совещании глав МИД стран "Большой двадцатки". Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не планирует контактов с Блинкеном в Индии.
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