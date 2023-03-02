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2 марта, 06:54

В МИД РФ оценили вероятность встречи Лаврова и Блинкена на G20

Захарова: Нет никаких сомнений, что Лавров и Блинкен не встретятся на G20 в Индии

На полях министерской встречи G20 в Индии было бы сложно ожидать контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Не было никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, позиция США уже давно чётко обозначена, они выступают за эскалацию конфликтов по всему миру. Американские власти, подчеркнула представитель МИД, отодвинули дипломатию на второй план.

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Напомним, Лавров с 1 по 2 марта находится в Нью-Дели для участия в совещании глав МИД стран "Большой двадцатки". Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не планирует контактов с Блинкеном в Индии.

Обложка ©

Shutterstock/duma.gov.ru

Светлана Оперук
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