В МИД РФ оценили вероятность встречи Лаврова и Блинкена на G20

На полях министерской встречи G20 в Индии было бы сложно ожидать контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Не было никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели", — сказала дипломат.