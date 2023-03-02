МВД Белоруссии сообщило о задержании блогеров, которые провоцировали сходки "ЧВК Рёдан"

В Белоруссии сотрудники МВД задержали блогеров, которые провоцировали собрания молодёжи движения "ЧВК Рёдан". Об этом рассказал министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

Он отметил, что в Интернете новое движение распространяется очень быстро. По его словам, в Белоруссии всё началось 22 февраля и правоохранители начали работать сразу, как только увидели активность молодых людей. Особое внимание уделили администраторам сходок.

"Все блогеры, которые попытались хайпануть на этой теме, были задержаны. Те, кто призывал собраться в определённом месте", — заявил министр.