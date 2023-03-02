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2 марта, 10:07

МВД Белоруссии сообщило о задержании блогеров, которые провоцировали сходки "ЧВК Рёдан"

В Белоруссии сотрудники МВД задержали блогеров, которые провоцировали собрания молодёжи движения "ЧВК Рёдан". Об этом рассказал министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

Он отметил, что в Интернете новое движение распространяется очень быстро. По его словам, в Белоруссии всё началось 22 февраля и правоохранители начали работать сразу, как только увидели активность молодых людей. Особое внимание уделили администраторам сходок.

"Все блогеры, которые попытались хайпануть на этой теме, были задержаны. Те, кто призывал собраться в определённом месте", — заявил министр.

Росмолодёжь передала материалы о "ЧВК Рёдан" для блокировки в Роскомнадзор

Росмолодёжь передала материалы о "ЧВК Рёдан" для блокировки в Роскомнадзор

Ранее Лайф писал о том, что в белорусском Бресте милиция пресекла попытку проведения массовой акции сторонников "ЧВК Рёдан". Задержано 52 участника группировки, большинство из них несовершеннолетние.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Илья Суриков
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