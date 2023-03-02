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2 марта, 10:42

Песков назвал террористической атакой диверсию в Брянской области

Действия украинских диверсантов в Брянской области — это террористическая атака. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов", — отметил представитель Кремля.

Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице

Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице

Напомним, ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Был ранен 10-летний мальчик. По данным ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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