Песков назвал террористической атакой диверсию в Брянской области

Действия украинских диверсантов в Брянской области — это террористическая атака. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Был ранен 10-летний мальчик. По данным ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ.