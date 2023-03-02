Путин отменил поездку в Ставропольский край в связи с ситуацией в Брянской области

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск Ставропольского края из-за ситуации в Брянской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тем не менее, по его словам, российский лидер проведёт намеченную встречу с педагогами и наставниками в режиме видеосвязи.

"Путин проведёт открытие "Года педагога и наставника" и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", но проведёт это по понятным причинам в режиме видеоконференции", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В Ставропольском крае Путин планировал посетить молодёжный патриотический центр "Машук" в Пятигорске.