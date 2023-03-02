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2 марта, 13:07

Рябков: Попытки Киева атаковать базы российской авиации были бы невозможны без помощи США

Попытки Киева атаковать базы стратегической авиации России в Рязанской и Саратовской областях были бы невозможны без помощи Соединённых Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Женеве.

"Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьёзной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов", — сказал он.

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Напомним, 5 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило о попытках Киева ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс, расположенным под Рязанью и Саратовым соответственно. В результате российские средства ПВО перехватили украинские дроны, но при падении обломков погибли трое военнослужащих.

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VK / МИД России

Светлана Оперук
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