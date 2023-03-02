Рябков: Попытки Киева атаковать базы российской авиации были бы невозможны без помощи США

Попытки Киева атаковать базы стратегической авиации России в Рязанской и Саратовской областях были бы невозможны без помощи Соединённых Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Женеве.

"Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьёзной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов", — сказал он.