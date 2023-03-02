Рябков назвал верхом цинизма требование США обеспечить доступ на ядерные объекты РФ
Москва считает, что в нынешних условиях требование Вашингтона обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России является верхом цинизма. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, "ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищённость российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооружённых атак".
"На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положения ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России", — подчеркнул Рябков на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Как сообщал Лайф, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. О таком решении глава государства объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. Россия допускает возвращение к диалогу, но только если США готовы к деэскалации. 1 марта Госдеп подтвердил получение российской ноты о приостановке участия в договоре.
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