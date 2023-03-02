Рябков назвал верхом цинизма требование США обеспечить доступ на ядерные объекты РФ

Москва считает, что в нынешних условиях требование Вашингтона обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России является верхом цинизма. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, "ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищённость российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооружённых атак".