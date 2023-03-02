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2 марта, 19:01

В США заверили, что не передают Киеву разведданные для ударов по России

Генерал Райдер: США не передают Украине разведданные для ударов по России

Соединённые Штаты не передают властям Украины разведывательные данные для нанесения ударов по территории России. С таким заявлением выступил бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

Он упомянул случаи с "предполагаемыми ударами беспилотников". Райдер отметил, что видел в прессе заявления российских должностных лиц о том, что США предоставляют Киеву данные для проведения подобных операций.

"Прежде всего я хотел бы сказать, что у меня нет никакой информации о том, проводила ли Украина подобные операции или нет, я бы переадресовал вас к ним (властям Украины. — Прим. ред.). Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом", — сказал Райдер.

Он добавил, что "США не находятся в состоянии войны с Россией" и не стремятся к этому. "Не находимся в состоянии войны с Россией, и мы не стремимся к войне с Россией. Наше внимание сосредоточено исключительно на поддержке Украины, чтобы она могла защищать себя. И это то, что мы будем продолжать делать", — сказал генерал, отвечая на вопрос о вылазке украинских диверсантов в РФ.

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Напомним, за последние дни было предпринято несколько атак беспилотников. Так, недалеко от Берёзовского в Тульской области прогремел взрыв. На месте инцидента обнаружили обломки неустановленного происхождения. Оказалось, там упал дрон.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alex Brandon

Андрей Григорьев
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