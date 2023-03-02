Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 20:22

Губерниев высказался о тренере Слуцком, назвав его "глупым слабаком"

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о российском футбольном тренере Леониде Слуцком. Его мнение прозвучало весьма критично.

"Я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий — слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий — глупый слабак. Разочарование", — написал Губерниев telegram-канале.

В связи с чем появилось в Сети такое высказывание в адрес тренера, Губерниев при этом не уточнил. Возможно, это ответ "оппоненту". Ранее Слуцкий в Сети в одном из интервью очень критично высказался в адрес спортивного комментатора. Он тогда с возмущением задался риторическим вопросом: "Почему гребец всегда рассказывает футболистам, как им играть, какую тактику выбрать, какой состав?" Экс-наставник "Рубина" заявил, что нет тренеров, с которым телеведущий не разругался бы в пух и прах.

"И в лыжном спорте, и в биатлоне Пихлер, Вяльбе и все остальные. Его работа в студии? Человек, который работает только за счёт того, что просто выделяет голосом… Он думает, что если он повышает голос, то сразу принципиально иное. Я бы хотел видеть от футбольных программ чуть больше понимания по самому виду спорта, а не просто играть бесконечно голосом", — сказал Слуцкий.

Футболист Ломовицкий признался, что плакал после вылета "Рубина" из РПЛ

Футболист Ломовицкий признался, что плакал после вылета "Рубина" из РПЛ

Напомним, в ноябре прошлого года Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию. В клубе он работал с 2019 года. Однако последний год вышел провальным в его тренерской карьере. Болельщики казанской команды даже подписали петицию с требованием уволить Слуцкого. Фанатов не устраивали результаты "Рубина".

Обложка ©

Telegram-канал / Реальный Губер

Арина Родионова
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • Леонид Слуцкий
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров