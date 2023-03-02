Губерниев высказался о тренере Слуцком, назвав его "глупым слабаком"

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о российском футбольном тренере Леониде Слуцком. Его мнение прозвучало весьма критично.

"Я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий — слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий — глупый слабак. Разочарование", — написал Губерниев telegram-канале.

В связи с чем появилось в Сети такое высказывание в адрес тренера, Губерниев при этом не уточнил. Возможно, это ответ "оппоненту". Ранее Слуцкий в Сети в одном из интервью очень критично высказался в адрес спортивного комментатора. Он тогда с возмущением задался риторическим вопросом: "Почему гребец всегда рассказывает футболистам, как им играть, какую тактику выбрать, какой состав?" Экс-наставник "Рубина" заявил, что нет тренеров, с которым телеведущий не разругался бы в пух и прах.

"И в лыжном спорте, и в биатлоне Пихлер, Вяльбе и все остальные. Его работа в студии? Человек, который работает только за счёт того, что просто выделяет голосом… Он думает, что если он повышает голос, то сразу принципиально иное. Я бы хотел видеть от футбольных программ чуть больше понимания по самому виду спорта, а не просто играть бесконечно голосом", — сказал Слуцкий.