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2 марта, 21:21

В Госдепе не увидели условий для переговоров Байдена и Путина

Кирби: Условия для переговоров Путина и Байдена отсутствуют

Условия, необходимые для переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина, не созданы. С таким заявлением выступил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", — сказал Кирби.

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Как в Кремле рассказали, Путин и Байден не общались после начала СВО. Также они не пользовались горячей линией связи, которую Москва и Вашингтон создали для экстренных переговоров.

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ТАСС / Patrick Semansky

Анатолий Симоненко
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