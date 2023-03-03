В Госдепе не увидели условий для переговоров Байдена и Путина
Кирби: Условия для переговоров Путина и Байдена отсутствуют
Условия, необходимые для переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина, не созданы. С таким заявлением выступил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Президент Байден говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", — сказал Кирби.
Как в Кремле рассказали, Путин и Байден не общались после начала СВО. Также они не пользовались горячей линией связи, которую Москва и Вашингтон создали для экстренных переговоров.
ТАСС / Patrick Semansky