В Госдепе не увидели условий для переговоров Байдена и Путина

Условия, необходимые для переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина, не созданы. С таким заявлением выступил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", — сказал Кирби.