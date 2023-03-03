Двух американцев арестовали за передачу авиатехнологий в Россию
Двое граждан Соединённых Штатов арестованы за передачу авиатехнологий в Россию. Об этом заявил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод.
"Сегодня в Канзас-Сити прошли аресты двух граждан США, которые были арестованы за передачу американских авиационных технологий России', — сообщил Аксельрод на брифинге.
Ранее Лайф писал, что экс-сотрудник Посольства Британии в Берлине Дэвид Смит получил срок за шпионаж в пользу России. Дипломата арестовали в его квартире в августе 2021 года, а в апреле прошлого года экстрадировали на родину.
Обложка ©
Freepik