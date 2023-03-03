Матвиенко прокомментировала "страшилки" про новый закон о русском языке

Опасения в том, что новый закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке, будет мешать его обогащению, — это безосновательные страшилки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Закон, считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а следовательно, и русской культуры, не ведёт к изоляции от остального мира. Все эти "страшилки" безосновательны", — написала она в своём блоге по случаю 200-летия со дня рождения выдающегося отечественного педагога Константина Ушинского.

Матвиенко добавила, что этот закон предусматривает ограничения, которые снимают угрозы деградации языка "как носителя и хранителя российского менталитета, ценностей и традиций". Этот документ, как отмечает сенатор, не даст превратиться народу в "сообщество людей, забывших о своих корнях".