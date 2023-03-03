Офтальмохирург назвала 5 ошибок, которые приводят к ухудшению зрения

Здоровье глаз и чёткое зрение — это не константа, на которую можно рассчитывать всю жизнь. Часто люди допускают неочевидные ошибки, которые приводят к ухудшению зрения. Их в беседе с Лайфом перечислила главный врач офтальмологической клиники "Спектр" офтальмохирург и кандидат медицинских наук Татьяна Фадейкина.

Долгое нахождение за компьютером или гаджетом

Чаще всего современные пациенты жалуются на ухудшение зрения именно из-за длительного нахождения за компьютером или гаджетом. Яркие краски, близкое расстояние до объекта, длительный фокус на одной картинке — всё это сказывается на естественном увлажнении глаз, способствует их перенапряжению и появлению синдрома "сухого глаза", что постепенно приводит к снижению зрения, предупреждает собеседница Лайфа.

"В данном случае очень важно соблюдать режим отдыха. При длительной работе за компьютером необходимо делать перерывы, а также время от времени стараться смотреть вдаль и фокусироваться на предметах, которые находится на дальнем расстоянии. Людям, чья работа непосредственно связана с компьютером, необходимо дозировать нахождение в гаджетах в течение дня, так как в противном случае у глаз вообще не будет времени на отдых и зрение будет ухудшаться быстрее", — подчеркнула Фадейкина.

Кандидат медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Фадейкина. Фото предоставлено Лайфу

Неправильное ношение контактных линз

При использовании линз увеличивается риск занесения инфекции в глаза, так как это изделие находится в непосредственной близости к роговице. Поэтому важно помнить о правилах их применения: нельзя использовать линзы дольше положенного срока, менять линзы с левой на правую и наоборот, засыпать в них, забывать менять раствор или использовать несколько дней один и тот же, а также надевать линзы грязными руками. Всё это прямым образом может отразиться на качестве и чёткости зрения, уточняет офтальмохирург.

Чтение в темноте

Чтение и занятие любой деятельностью, связанной с мелкой моторикой, в помещении с плохим освещением способствует чрезмерному перенапряжению зрения, так как глаза стараются сфокусироваться на предмете, а отсутствие света этот процесс усложняет. Регулярное чтение в комнате с тусклым светом тоже способствует ухудшению зрения.

Использование солнцезащитных очков без УФ-фильтров

При выборе солнцезащитных очков очень важно отдавать предпочтение моделям с УФ-фильтрами, напоминает врач. Отсутствие защиты, некачественные очки и просто прямые лучи солнца могут не только повредить сетчатку глаза, но и в последующем инициировать катаракту. Поэтому при покупке аксессуара очень важно отдавать предпочтение не только стилю и форме, но и его защитным свойствам.

Нарушения правил гигиены

Банальное желание почесать глаза грязными руками способно спровоцировать попадание микробов на внутреннюю часть глаза и вызвать воспаление, что в последующем может сказаться на качестве зрения. Также опасна некачественная декоративная косметика, отмечает эксперт.

"Очень важно следить за сроками годности средств, наносимых на глаза и на область вокруг них, стараться не засыпать, не смыв перед этим декоративную косметику, а также отдавать предпочтение качественной продукции. В противном случае несертифицированная и некачественная косметика может спровоцировать воспаление и другие негативные последствия, сказывающиеся на качестве зрения", — предупредила Фадейкина.