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3 марта, 18:57
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Зеленский рассмеялся на пресс-конференции, услышав о победе Украины

Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о территориальной целостности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский рассмеялся на пресс-конференции после слов президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Незалежной.

"Только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины", — сказал Левитс.

Именно после этих слов Зеленский, смотря на латвийского лидера, начал смеяться, нисколько не сдерживая себя. Затем он попытался собраться, снова сделал серьёзное выражение лица и попил воды, чтобы, по всей видимости, отвлечься. Напомним, пресс-конференция президентов Украины и Латвии проходила во Львове. До этого у них были переговоры, в ходе которых стороны подписали декларацию, удостоверяющую поддержку полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Ранее Лайф сообщал, что американские власти выделили Киеву новый, 33-й по счёту, пакет военной помощи на $400 млн. В него входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы. Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет помощи, заявил, что любое западное оружие на территории Незалежной будет перемолото и уничтожено.

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YouTube / Офис президента Украины

Наталья Исакова
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