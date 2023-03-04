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4 марта, 10:45

Комитет Госдумы поддержал запрет на усыновление детей из России в недружественные страны

Профильный Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о запрете для граждан недружественных стран усыновлять несовершеннолетних россиян. Соответствующее сообщение опубликовано в думской электронной базе.

"Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей решил рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона <…> "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации", — отмечается в документе.

Также комитет предложит Совету ГД включить инициативу в проект порядка работы палаты на 15 марта для рассмотрения в I чтении.

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Напомним, 1 августа 2022 года в Госдуму внесли проект закона о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России. Как говорится в пояснительной записке, передача сирот на воспитание в иностранные семьи не отвечает национальным интересам РФ. По словам депутата и соавтора законопроекта Яны Лантратовой, он также необходим, чтобы контролировать судьбу ребят.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Николь Вербер
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