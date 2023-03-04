Комитет Госдумы поддержал запрет на усыновление детей из России в недружественные страны

Профильный Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о запрете для граждан недружественных стран усыновлять несовершеннолетних россиян. Соответствующее сообщение опубликовано в думской электронной базе.

"Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей решил рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона <…> "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации", — отмечается в документе.

Также комитет предложит Совету ГД включить инициативу в проект порядка работы палаты на 15 марта для рассмотрения в I чтении.