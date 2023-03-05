Байден не нашёл человека для рукопожатия среди журналистов
NYP: Байден не нашёл журналиста для рукопожатия и не стал отвечать на вопросы
Президент США Джо Байден вновь угодил в неловкую ситуацию. В Вашингтоне он подошёл для общения с прессой с протянутой рукой, однако не нашёл, кому подать её для рукопожатия, и передумал отвечать на вопросы. Об этом пишет газета New York Post.
Байден не стал здороваться с журналистами и ушёл. Видео © Twitter / Iris Tao
Когда никто из присутствовавших журналистов не ответил на приветствие главы Белого дома и прозвучал вопрос об отношениях Вашингтона с Пекином из-за новостей о происхождении коронавируса, Байден взмахнул руками и ушёл.
"Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушёл к ожидающему его вертолёту Marine One", — пишет автор статьи.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй назвал лабораторную утечку в Ухани наиболее возможной причиной возникновения коронавируса. Также глава бюро отметил, что китайские власти пытаются всячески препятствовать работе по выявлению причин пандемии. После этого представитель МИД КНР Мао Нин призвала США не политизировать тему происхождения коронавирусной пандемии.
Кадр видео Twitter / Iris Tao