Байден не нашёл человека для рукопожатия среди журналистов

Президент США Джо Байден вновь угодил в неловкую ситуацию. В Вашингтоне он подошёл для общения с прессой с протянутой рукой, однако не нашёл, кому подать её для рукопожатия, и передумал отвечать на вопросы. Об этом пишет газета New York Post.

Байден не стал здороваться с журналистами и ушёл. Видео © Twitter / Iris Tao

Когда никто из присутствовавших журналистов не ответил на приветствие главы Белого дома и прозвучал вопрос об отношениях Вашингтона с Пекином из-за новостей о происхождении коронавируса, Байден взмахнул руками и ушёл.

"Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушёл к ожидающему его вертолёту Marine One", — пишет автор статьи.