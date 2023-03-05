Трамп требует запретить Пенсу давать показания по президентским выборам 2020 года
CNN: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года
Бывший президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить экс-вице-президенту страны Майку Пенсу давать показания в рамках дела о предполагаемых попытках оспорить результаты выборов главы государства, которые состоялись в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.
Кроме того, юристы Трампа заявили спецпрокурору Джеку Смиту, ведущему расследование, что будут настаивать на невовлечении Пенса в уголовное разбирательство. Сам Пенс ранее сообщал, что готов дойти до Верховного суда, лишь бы не давать показания по делу Трампа. При этом Минюст Штатов настаивает на том, чтобы бывший вице-президент участвовал в судебном процессе.
В конце ноября прошлого года Смит был назначен спецпрокурором для проведения расследований, которые касаются возможной причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, а также законности хранения экс-главой Белого дома секретных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Лайф также писал, что Трамп записал аудиокомпозицию с хором своих сторонников, которых отправили за решётку за то, что они участвовали в штурме Капитолия. Политик в этом треке читает текст присяги на верность флагу Соединённых Штатов, а его сторонники исполняют национальный гимн, после чего скандируют: "США!".
Flickr / Trump White House Archived