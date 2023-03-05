Историк объяснил, почему слова Харрис об Украине вызвали в мире "гомерический хохот"
Историк Хомский сравнил с анекдотом слова Харрис про Украину в Мюнхене
Высказывание вице-президента США Камалы Харрис на конференции по безопасности в Мюнхене касательно помощи Украине прозвучало как анекдот и вызвало хохот во многих странах. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу In Context американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.
"Её слова странам "глобального Юга" о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это "глобальному Югу". Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали: без нас", — пояснил он.
Хомский отметил, что многие страны дали США понять, что это "не наш конфликт" и все хотят мира, а не эскалации, к которой подводит Вашингтон. Философ напомнил, что Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и ряд других государств выступили не на американской стороне. А значит, США оказались в изоляции за границами англоязычного мира, подчеркнул он.
"Заодно с ними [с США] только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и всё. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — подытожил Хомский.
Напомним, 18 февраля Харрис выступила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где сказала, что никто "не находится в безопасности в мире, где одна страна может нарушать суверенитет и территориальную целостность другой страны". Она заявила, что идёт "глобальная война" и "волновые эффекты будут ощущаться от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна". Харрис также выразила обеспокоенность партнёрством Китая и России.
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