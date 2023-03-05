Историк объяснил, почему слова Харрис об Украине вызвали в мире "гомерический хохот"

Высказывание вице-президента США Камалы Харрис на конференции по безопасности в Мюнхене касательно помощи Украине прозвучало как анекдот и вызвало хохот во многих странах. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу In Context американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.

"Её слова странам "глобального Юга" о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это "глобальному Югу". Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали: без нас", — пояснил он.

Хомский отметил, что многие страны дали США понять, что это "не наш конфликт" и все хотят мира, а не эскалации, к которой подводит Вашингтон. Философ напомнил, что Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и ряд других государств выступили не на американской стороне. А значит, США оказались в изоляции за границами англоязычного мира, подчеркнул он.

"Заодно с ними [с США] только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и всё. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — подытожил Хомский.