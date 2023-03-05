"ЧВК Рёдан" добралась до ДНР: Массовая сходка подростков закончилась бегством и задержаниями

Сотрудники полиции поставили на учёт в службе по делам несовершеннолетних шестерых подростков, задержанных на массовой встрече в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале МВД республики.

"4 марта в центре Макеевки собралась группа несовершеннолетних в возрасте от семи до 18 лет. Сотрудники МВД ДНР полностью контролировали ситуацию и не допустили нарушений общественного порядка. Шестеро несовершеннолетних задержаны, с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных действий. После проведения проверки подростки были поставлены на учёт", — уточнили в ведомстве.

МВД призывало граждан соблюдать общественный порядок и не допускать подобных правонарушений. Там напомнили о постоянных обстрелах со стороны ВСУ и подчеркнули, что скопления людей представляют собой потенциальную мишень для украинских военных. Также силовики обратили внимание, что на период действия военного положения массовые сборы в ДНР запрещены.

В соцсетях опубликовали видео из Макеевки, пояснив, что подростки собрались после клича "ЧВК Рёдан", который зазывал на встречу подростков. После прибытия силовиков юные анимешники разбежались, а "отличившихся" задержали. В свою очередь глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и мэр Енакиева Роман Храменков опубликовали обращения, где призвали жителей оградить детей от влияния субкультуры.