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5 марта, 18:38

На Петербург обрушился сильный снегопад

В некоторых районах Санкт-Петербурга наблюдается сильный снегопад. Обильные осадки начались со второй половины дня в воскресенье, 5 марта.

В частности, снег идёт во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах Северной столицы. Городское управление МЧС предупреждало, что в течение дня в Петербурге ожидается снег, местами сильный.

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Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Санкт-Петербурге сейчас около минус двух градусов, скорость ветра не превышает четырёх метров в секунду, влажность воздуха 91%.

Ранее Лайф рассказывал, каким регионам РФ 8 марта ждать тепло. Так, хорошая погода порадует жителей Приморья и юга Европейской России.

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Обложка ©

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Иван Косицын
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