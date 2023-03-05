На Петербург обрушился сильный снегопад

В некоторых районах Санкт-Петербурга наблюдается сильный снегопад. Обильные осадки начались со второй половины дня в воскресенье, 5 марта.

В частности, снег идёт во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах Северной столицы. Городское управление МЧС предупреждало, что в течение дня в Петербурге ожидается снег, местами сильный.

Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Санкт-Петербурге сейчас около минус двух градусов, скорость ветра не превышает четырёх метров в секунду, влажность воздуха 91%.