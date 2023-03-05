Умер двукратный призёр ОИ в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо

Двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо скончался в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба московского ЦСКА. Причина смерти известного спортсмена не уточняется.

"На 83-м году жизни не стало великого экс-игрока нашей команды Яака Липсо. Липсо — один из символов ЦСКА 60-х. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Яака Эдуардовича", — говорится в сообщении.

На клубном уровне Липсо помимо ЦСКА также выступал за эстонский "Калев" и рижский СКА. В составе московского клуба пять раз выигрывал чемпионат СССР (1962, 1964, 1965, 1966, 1969), дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов (1963, 1969), а также на Спартакиаде народов СССР (1963). В составе сборной СССР дважды стал призёром Олимпийских игр: в 1964 году завоевал серебряную медаль, в 1968-м — бронзовую. Вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира (1967) и трижды побеждал на европейских первенствах (1963, 1965, 1967).