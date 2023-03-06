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5 марта, 23:53

Стало известно, сколько игр пропустит получивший травму игрок "Спартака" Чернов

СЭ: Защитник "Спартака" Чернов выбыл на три недели из-за травмы

Защитник "Спартака" Никита Чернов пропустит минимум три недели из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в матче с "Уралом" (2:2). Об этом пишет газета "Спорт-Экспресс".

Таким образом, футболист не сможет принять участие в матчах против "Факела" и "Оренбурга" в РПЛ, а также против "Урала" в полуфинале Кубка России.

"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в первом матче РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в первом матче РПЛ

"Спартак" с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" восемь баллов.

Ранее Лайф писал, что московский футбольный клуб "Спартак" бесплатно пустит на матчи Кубка России некоторых болельщиков. Это касается владельцев сезонных абонементов.

Обложка ©

Wikipedia / Антон Зайцев

Юлия Коновалова
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