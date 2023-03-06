Стало известно, сколько игр пропустит получивший травму игрок "Спартака" Чернов

Защитник "Спартака" Никита Чернов пропустит минимум три недели из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в матче с "Уралом" (2:2). Об этом пишет газета "Спорт-Экспресс".

Таким образом, футболист не сможет принять участие в матчах против "Факела" и "Оренбурга" в РПЛ, а также против "Урала" в полуфинале Кубка России.

"Спартак" с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" восемь баллов.