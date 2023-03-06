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6 марта, 00:56

Клоун бежит за клоуном: Появились кадры со съёмок продолжения "Джокера" с Хоакином Фениксом

В Сети появились кадры со съёмок второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом

В Сети появились кадры со съёмок сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. На них можно увидеть самого Феникса в образе злого клоуна на улицах Готэма.

Кадры со съёмок сиквела "Джокера". Видео © TMZ

Кадры опубликовал портал TMZ. На видео можно заметить убегающего от двух мужчин Феникса, при этом один из преследователей одет в костюм Джокера из первого фильма.

Режиссёр "Джокера" опубликовал фото Леди Гаги в роли Харли Квинн

Режиссёр "Джокера" опубликовал фото Леди Гаги в роли Харли Квинн

Ранее сообщалось, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом выйдет на экраны в 2024 году. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих"). Режиссёр картины Тодд Филлипс уже делился первым кадром со съёмок, где зрители лицезрели Хоакина Феникса.

Обложка ©

TMZ

Иван Косицын
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