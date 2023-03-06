Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 02:56

Критик Трампа решил отказаться от участия в предвыборной борьбе

Бывший губернатор штата Мэриленд решил не соперничать с Трампом в предвыборной борьбе

Экс-губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что не будет претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CBS.

"Это было трудно, но я принял решение, что не буду добиваться выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев", — сказал он.

В предвыборную гонку за пост президента США включилась 70-летняя кандидатка

В предвыборную гонку за пост президента США включилась 70-летняя кандидатка

Хоган считался одним из возможных участников предвыборной гонки среди республиканцев. Ранее он неоднократно критиковал политику бывшего президента страны Дональда Трампа. Однако экс-губернатор Мэриленда признал, что бывший глава Белого дома сейчас имеет наибольшую общественную поддержку среди республиканцев, которые могут претендовать на высший государственный пост США. При этом Хоган отметил, что в будущем ситуация может измениться.

Ранее бывший постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Она является членом Республиканской партии.

"Жена дала зелёный свет": Президентом США опять может стать Роберт Кеннеди

"Жена дала зелёный свет": Президентом США опять может стать Роберт Кеннеди

Обложка ©

Wikipedia

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров