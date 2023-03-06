Критик Трампа решил отказаться от участия в предвыборной борьбе
Бывший губернатор штата Мэриленд решил не соперничать с Трампом в предвыборной борьбе
Экс-губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что не будет претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CBS.
"Это было трудно, но я принял решение, что не буду добиваться выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев", — сказал он.
Хоган считался одним из возможных участников предвыборной гонки среди республиканцев. Ранее он неоднократно критиковал политику бывшего президента страны Дональда Трампа. Однако экс-губернатор Мэриленда признал, что бывший глава Белого дома сейчас имеет наибольшую общественную поддержку среди республиканцев, которые могут претендовать на высший государственный пост США. При этом Хоган отметил, что в будущем ситуация может измениться.
Ранее бывший постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Она является членом Республиканской партии.