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6 марта, 08:29

Врач общей практики объяснил, какой цвет соплей должен насторожить пациента

Врач Владимир Сибирский: Выделения из носа зелёного или коричневого цвета — это очень серьёзный симптом

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/williambrawley/4195919691/in/photolist-7oMbJX-9ZAirb-9Koo-7noeU9-3aCgZ-21cEvY3-9tZQdk-7sYeca-3hjvAF-GZZ6JA-5t19x-2jFzxoQ-5XEoo5-2i2EWsr-37eVXc-bVd1e7-63NhmU-vuR3XW-2jFw5no-a4473f-2jFApZF-2jFzwod-u6ZJe3-SHuYty-285XYFJ-CSd9U-ejkYwQ-dJ2rE4-3Wvz7W-274WKDE-9LjjRN-ejfb4c-2kHGqnq-5swTV8-dgezYR-DzLTx1-uAZKUp-Exv23Z-EpgPwx-yoVVuF-yFrmF4-5U3t3s-onpAWw-ndeE7S-2jFw5Jq-2jFzwHX-63hcHM-rFTMBJ-5XEo1m-F3pHm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr.com / William Brawley</a></p>

Фото © flickr.com / William Brawley

Если насморк сопровождается лихорадкой, сильными головными болями или выделениями из носа зелёного или коричневого цвета — дело плохо. Об опасных симптомах наших коллег из "Газеты.ru" предупредил врач общей практики, руководитель "Европейского медицинского центра" Владимир Сибирский.

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Он уточнил, что, если симптомы сохраняются более четырёх-семи дней, самолечение может стать опасным для жизни. К врачу обращаться в этом случае просто необходимо, резюмировал эксперт.

"Если у человека при этом появляются кровотечение или выделения из носа зелёного или коричневого цвета — это всё говорит о том, что процесс более серьёзный и требует внимания врачей, которые будут ставить диагноз и принимать соответствующие меры", — подчеркнул Сибирский.

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Алексей Берковиц
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