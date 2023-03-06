Врач общей практики объяснил, какой цвет соплей должен насторожить пациента
Врач Владимир Сибирский: Выделения из носа зелёного или коричневого цвета — это очень серьёзный симптом
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Если насморк сопровождается лихорадкой, сильными головными болями или выделениями из носа зелёного или коричневого цвета — дело плохо. Об опасных симптомах наших коллег из "Газеты.ru" предупредил врач общей практики, руководитель "Европейского медицинского центра" Владимир Сибирский.
Он уточнил, что, если симптомы сохраняются более четырёх-семи дней, самолечение может стать опасным для жизни. К врачу обращаться в этом случае просто необходимо, резюмировал эксперт.
"Если у человека при этом появляются кровотечение или выделения из носа зелёного или коричневого цвета — это всё говорит о том, что процесс более серьёзный и требует внимания врачей, которые будут ставить диагноз и принимать соответствующие меры", — подчеркнул Сибирский.
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