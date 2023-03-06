Как объяснить ребёнку, что папа ушёл из семьи и не хочет общаться: советы психолога

В ситуации, когда отец ушёл из семьи и не хочет поддерживать связь, важно поговорить с ребёнком об этом в соответствии с его возрастом. Об этом нашим коллегам из "Газеты.ru" рассказала психолог Кристина Дюран. Замалчивать происходящее или выдумывать небылицы может быть опасно для детской психики, предупредила эксперт.

Если взрослый что-то скрывает и постоянно находится в напряжении, дети это легко считывают. Разговор предстоит не из лёгких, но всегда можно найти нужные слова.

"Можно сказать ребёнку, что папе требуется время, чтобы разобраться со своими чувствами. Обязательно в этом разговоре нужно сделать акцент на том, что конфликт произошёл между родителями и что к ребёнку он не имеет отношения", — настаивает эксперт.

Если отец ушёл из семьи ещё до появления ребёнка на свет или в совсем раннем возрасте, когда малыш его ещё не запомнил, молчание и тайны — тоже не лучший выход. Психолог советует объяснить ребёнку, что папа не справился со своей ролью, испугался — такое тоже бывает. При этом сына или дочь лучше подготовить к мысли, что отец может объявиться через длительное время, а контактировать с ним или нет, предстоит выбрать самому ребёнку.

"Отец "существует" внутри самого ребёнка, поэтому, "исключая" его из своей жизни, ребёнок исключает часть самого себя — это негативно сказывается на психике", — говорит Кристина Дюран.