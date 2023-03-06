В Минобороны прокомментировали аварийную посадку Ми-8 в Воронежской области
В ЗВО заявили, что вертолёт Ми-8 вынужденно приземлился в Воронежской области по техническим причинам
Место аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области. Фото © SHOT
Вертолёт Ми-8 произвёл вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области, информацию об этом подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж не пострадал. На место инцидента направлена комиссия.
"6 марта 2023 года при выполнении планового полёта вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолёта не пострадал", — говорится в сообщении ЗВО.
Напомним, ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе. Воздушное судно повредило ЛЭП и приземлилось на берег реки Дон. В результате никто не пострадал, работа ЛЭП была восстановлена.