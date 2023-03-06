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6 марта, 10:56

В Минобороны прокомментировали аварийную посадку Ми-8 в Воронежской области

В ЗВО заявили, что вертолёт Ми-8 вынужденно приземлился в Воронежской области по техническим причинам

<p>Место аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области. Фото © SHOT

Вертолёт Ми-8 произвёл вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области, информацию об этом подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж не пострадал. На место инцидента направлена комиссия.

"6 марта 2023 года при выполнении планового полёта вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолёта не пострадал", говорится в сообщении ЗВО.

Очевидец снял мощную вспышку от касания ЛЭП лопастей Ми-8 и аварийную посадку на берегу Дона

Очевидец снял мощную вспышку от касания ЛЭП лопастей Ми-8 и аварийную посадку на берегу Дона

Напомним, ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе. Воздушное судно повредило ЛЭП и приземлилось на берег реки Дон. В результате никто не пострадал, работа ЛЭП была восстановлена.

Александра Вишнякова
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