Хакеры снова принялись рассылать россиянам сообщения об "угрозе ракетного авиаудара"
Жители Краснодарского края получили фейковые сообщения об "угрозе ракетного авиаудара"
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Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах начали присылать сообщения о якобы "угрозе ракетного авиаудара". Оперштаб региона обратился к населению с призывом не поддаваться таким вбросам, они не соответствуют действительности.
"Это фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны", — напоминает оперштаб.
Там настоятельно рекомендовали жителям Кубани не доверять рассылкам от неизвестных и проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти.
Ранее сегодня жители Крыма, а также Московской, Ленинградской и Белгородской областей сообщали о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио. Вместо трансляции зрителям показывали предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже отреагировали на инцидент, заверив россиян, что это ложные сообщения.