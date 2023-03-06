Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 13:23

Хакеры снова принялись рассылать россиянам сообщения об "угрозе ракетного авиаудара"

Жители Краснодарского края получили фейковые сообщения об "угрозе ракетного авиаудара"

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах начали присылать сообщения о якобы "угрозе ракетного авиаудара". Оперштаб региона обратился к населению с призывом не поддаваться таким вбросам, они не соответствуют действительности.

"Это фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны", — напоминает оперштаб.

Там настоятельно рекомендовали жителям Кубани не доверять рассылкам от неизвестных и проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти.

Жителей Приднестровья по радио напугали ложью об угрозе с воздуха

Жителей Приднестровья по радио напугали ложью об угрозе с воздуха

Ранее сегодня жители Крыма, а также Московской, Ленинградской и Белгородской областей сообщали о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио. Вместо трансляции зрителям показывали предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже отреагировали на инцидент, заверив россиян, что это ложные сообщения.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров