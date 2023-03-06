Хакеры снова принялись рассылать россиянам сообщения об "угрозе ракетного авиаудара"

Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах начали присылать сообщения о якобы "угрозе ракетного авиаудара". Оперштаб региона обратился к населению с призывом не поддаваться таким вбросам, они не соответствуют действительности.

"Это фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны", — напоминает оперштаб.