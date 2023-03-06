НАТО отработает ответ на сложный "гражданско-военный сценарий" на учениях в марте
Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями назначены на 9–15 марта
Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями, предназначенные для "проверки механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом военно-политическом уровне", пройдут с 9 по 15 марта, объявила пресс-служба Североатлантического альянса.
В манёврах примут участие гражданские и военные штабы в странах – членах НАТО, а также в Швеции и Финляндии. Развёрнутые силы привлекаться к учениям не станут. Но манёвры будут включать обмен информацией между НАТО и институтами Евросоюза.
"Учения будут включать в себя отработку комплексных ответов на сложный гражданско-военный сценарий в гибридной среде", — сказано в заявлении пресс-службы.
А ранее США перебросили в Польшу около 700 различных боевых машин, в числе которых танки Abrams, в рамках миссии Atlantic Resolve. Накануне колонны техники засняли в порту Гдыни. В Киеве тут же позарились на танки США, но правда охладила пыл.
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