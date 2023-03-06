НАТО отработает ответ на сложный "гражданско-военный сценарий" на учениях в марте

Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями, предназначенные для "проверки механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом военно-политическом уровне", пройдут с 9 по 15 марта, объявила пресс-служба Североатлантического альянса.

В манёврах примут участие гражданские и военные штабы в странах – членах НАТО, а также в Швеции и Финляндии. Развёрнутые силы привлекаться к учениям не станут. Но манёвры будут включать обмен информацией между НАТО и институтами Евросоюза.