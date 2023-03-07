AP: 70 бегемотов Пабло Эскобара вышлют из Колумбии из-за экологической угрозы

Власти Колумбии решили выслать около 70 бегемотов, живущих поблизости от бывшего ранчо Пабло Эскобара, и просят другие страны принять животных. Всему виной стала экологическая угроза, исходящая от потомков четырёх вывезенных наркоторговцем из Африки особей, пишет Аssociated Рress.

Рост популяции гиппопотамов угрожает местной экосистеме. Изначально нелегально привезённые в Колумбию в 1980-х животные были частью зоопарка Эскобара, однако после его смерти в 1993 году и запустения виллы бегемоты разбрелись по округе. Теперь власти страны предложили Индии и Мексике забрать их.

Учёные предполагают, что в течение восьми лет популяция может увеличиться до 400 особей, ведь местные водоёмы и благоприятный климат хорошо подходят для этих млекопитающих. Главная проблема заключается в отсутствии хищников, которые бы контролировали популяцию. Кроме того, их экскременты меняют состав воды и речного дня, что может угрожать выживанию колумбийских капибар и ламантинов.

Страны обсуждали планы по транспортировке гиппопотамов более года. В итоге 60 особей отправятся в центр по спасению и реабилитации диких животных Greens Zoological Rescue & Rehabilitation Kingdom в индийском Гуджарате, а ещё десять млекопитающих примут реабилитационные центры и зоопарки Мексики. Также готовность разместить у себя животных выразили Эквадор, Филиппины и Ботсвана.