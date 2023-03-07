"Ганновер" уволит Ондуа, пожаловавшегося на плохое отношение к нему из-за паспорта РФ

Немецкий футбольный клуб "Ганновер" планирует расторгнуть контракт с защитником Гаэлем Ондуа, который ранее рассказал о причинах, почему он не играет за клуб после чемпионата мира в Катаре. Об этом пишет Bild.

По данным СМИ, в команде остались недовольны высказыванием игрока и решили расторгнуть с ним контракт. Агент футболиста Вадим Васильев вскоре прибудет в Ганновер для обсуждения досрочного прекращения договорённостей. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года, из-за чего клуб должен выплатить неустойку в размере 200 тысяч евро.

По данным издания, камерунец мог покинуть "Ганновер" ещё в апреле 2022 года, однако отказался от переходов в "Цюрих", французские "Сошо" и "Осер" из-за мечты играть в Англии. Главный тренер "Ганновера" Штефан Ляйтль отстранил игрока от тренировок за жалобы в прессе и отправил в команду U23. Однако спортсмен посещает только тренажёрный зал и постоянно находит новые причины, чтобы не работать с одноклубниками.