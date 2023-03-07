"Ганновер" уволит Ондуа, пожаловавшегося на плохое отношение к нему из-за паспорта РФ
Bild: "Ганновер" решил расторгнуть контракт с Ондуа после его жалоб в прессе
Гаэль Ондуа. Обложка © Twitter / Gael ONDOUA – GO29
Немецкий футбольный клуб "Ганновер" планирует расторгнуть контракт с защитником Гаэлем Ондуа, который ранее рассказал о причинах, почему он не играет за клуб после чемпионата мира в Катаре. Об этом пишет Bild.
По данным СМИ, в команде остались недовольны высказыванием игрока и решили расторгнуть с ним контракт. Агент футболиста Вадим Васильев вскоре прибудет в Ганновер для обсуждения досрочного прекращения договорённостей. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года, из-за чего клуб должен выплатить неустойку в размере 200 тысяч евро.
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По данным издания, камерунец мог покинуть "Ганновер" ещё в апреле 2022 года, однако отказался от переходов в "Цюрих", французские "Сошо" и "Осер" из-за мечты играть в Англии. Главный тренер "Ганновера" Штефан Ляйтль отстранил игрока от тренировок за жалобы в прессе и отправил в команду U23. Однако спортсмен посещает только тренажёрный зал и постоянно находит новые причины, чтобы не работать с одноклубниками.
Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре Ондуа выходил на поле в бутсах с флагом России. Позднее футболист рассказал, что получал угрозы в соцсетях из-за этого. Он сообщил, что в таких бутсах играет уже много лет и будет регулярно напоминать всем, что для него родными считаются две страны — Камерун и Россия, даже если это кому-то не нравится.