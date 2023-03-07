Полицейские применили водомёты для разгона митингующих во французских Ренне и Лионе

Между тем в Париже, как пишет РИА "Новости", стартовала шестая с начала года акция протеста против повышения пенсионного возраста. Колонны митингующих с флагами французских профсоюзов начали шествие с бульвара Распай и стали двигаться за фургонами, с которых люди скандируют лозунги: "Забастовка! блокировка! Макрон, убирайся!". На улицах собрались люди всех возрастов: не только пенсионеры, но и молодёжь. Кроме того, в акции участвуют сторонники движения "жёлтых жилетов". В общей сложности ожидается свыше 270 манифестаций по всей Франции.