Полицейские применили водомёты для разгона митингующих во французских Ренне и Лионе
Полицейские применили водомёты для разгона митингующих против пенсионной реформы во французских городах Ренн и Лион. Об этом сообщает actu.fr.
Полиция применила водомёты для разгона митингующих во французском Ренне. Видео © Twitter / Révolution Permanente
"Полиция использует водомёты, чтобы разогнать протестующих, которые раскрашивают стены банка HSBC [в городе Ренн]", — сказано в публикации.
На опубликованном в соцсетях кадрах видно, как по толпе собравшихся силовики бьют струёй воды. Ранее правоохранители прибегали к использованию слезоточивого газа против демонстрантов. Горожане бросались в полицейских петардами и поджигали мусорные контейнеры.
Между тем в Париже, как пишет РИА "Новости", стартовала шестая с начала года акция протеста против повышения пенсионного возраста. Колонны митингующих с флагами французских профсоюзов начали шествие с бульвара Распай и стали двигаться за фургонами, с которых люди скандируют лозунги: "Забастовка! блокировка! Макрон, убирайся!". На улицах собрались люди всех возрастов: не только пенсионеры, но и молодёжь. Кроме того, в акции участвуют сторонники движения "жёлтых жилетов". В общей сложности ожидается свыше 270 манифестаций по всей Франции.
Как сообщал Лайф, возраст выхода на пенсию во Франции хотят повысить на два года — до 64 лет к 2030 году. Манифестации уже состоялись в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Перпиньяне, Руане, Страсбурге и Тулузе.
Twitter / Révolution Permanente