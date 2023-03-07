США не видят признаков того, что Минск намерен расширить поддержку РФ в проведении СВО

В США не усматривают признаков того, что Белоруссия планирует расширить поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, американские власти не видят никаких свидетельств того, что армия или кабмин республики намерены более ощутимо помогать Москве. Так, Минск не планирует отправлять своих военных в Незалежную, отметил Кирби.