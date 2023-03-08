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8 марта, 01:22

На юге Израиля раздались сирены воздушной тревоги

В юге Израиля у границы с сектором Газа прозвучали сирены, предупреждая о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Получено сообщение о звуках сирен, прозвучавших в Нир-Ам. Подробности последуют", — отметили там.

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Напомним, в конце февраля системы ПВО Израиля перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет. Одна из них упала на открытой местности. Затем были нанесены удары по сектору Газа.

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ТАСС \ Zuma

Андрей Григорьев
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