Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравить командира "Ахмата"
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира "Ахмата" Алаудинова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда "Ахмат" Героя России Апти Алаудинова", — сообщили журналистам в пресс-службе.
Напомним, в середине февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Позже сам командир "Ахмата" рассказал, что вместе с ним пострадали его племянник и адъютант.
ТАСС / Александр Река