Шесть человек пострадали в результате взрыва газа в Чите

При взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Чите пострадали шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Всего же были спасены 11 человек, среди которых двое детей. Повреждения получили шесть квартир. На месте продолжают работать 79 спасателей и десятки единиц техники. Спасённые ранее жители дома уже переданы врачам.