Северная Корея снова испытала баллистическую ракету
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря
Военные КНДР запустили баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря. Об этом стало известно из доклада начальников штабов ВС Южной Кореи, передаёт Yonhap. Согласно разведданным Сеула, ракета была запущена сегодня примерно в 18:20 по местному времени из пригорода Нампхо. В Пхеньяне данные о пуске пока никак не комментировали.
"В тесном сотрудничестве с США мы поддерживаем полную готовность, оперативное наблюдение было усилено", — говорится в заявлении военных.
Напомним, ранее Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. В Пхеньяне затем пояснили, что это были снаряды комплекса РСЗО. А 23 февраля в КНДР провели учения с запуском стратегических крылатых ракет.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN