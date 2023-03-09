Северная Корея снова испытала баллистическую ракету

Военные КНДР запустили баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря. Об этом стало известно из доклада начальников штабов ВС Южной Кореи, передаёт Yonhap. Согласно разведданным Сеула, ракета была запущена сегодня примерно в 18:20 по местному времени из пригорода Нампхо. В Пхеньяне данные о пуске пока никак не комментировали.

"В тесном сотрудничестве с США мы поддерживаем полную готовность, оперативное наблюдение было усилено", — говорится в заявлении военных.