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9 марта, 11:22

Северная Корея снова испытала баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря

Военные КНДР запустили баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря. Об этом стало известно из доклада начальников штабов ВС Южной Кореи, передаёт Yonhap. Согласно разведданным Сеула, ракета была запущена сегодня примерно в 18:20 по местному времени из пригорода Нампхо. В Пхеньяне данные о пуске пока никак не комментировали.

"В тесном сотрудничестве с США мы поддерживаем полную готовность, оперативное наблюдение было усилено", — говорится в заявлении военных.

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Напомним, ранее Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. В Пхеньяне затем пояснили, что это были снаряды комплекса РСЗО. А 23 февраля в КНДР провели учения с запуском стратегических крылатых ракет.

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ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Марина Калегина
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