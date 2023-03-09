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9 марта, 12:06

На Украине осуждённых уклонистов всё равно будут призывать в армию

Военнообязанные граждане Украины, осуждённые за уклонение от мобилизации, со временем также будут призываться в армию. Об этом пишет украинское издание "Страна", ссылаясь на Минобороны Незалежной.

"Гражданин Украины может быть взят на военный учёт, несмотря на то что он ранее был приговорён к лишению свободы", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что уклонение от службы во время мобилизации не является тяжким преступлением, исключением могут быть лишь ранее приговорённые к тюремному сроку за совершение тяжкого или особо тяжкого проступка.

В Минобороны Украины допустили мобилизацию ещё большего числа людей

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Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Причём тексты документов не были опубликованы. Закон был принят 7 февраля. Таким образом, на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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