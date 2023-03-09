На Украине осуждённых уклонистов всё равно будут призывать в армию

Военнообязанные граждане Украины, осуждённые за уклонение от мобилизации, со временем также будут призываться в армию. Об этом пишет украинское издание "Страна", ссылаясь на Минобороны Незалежной.

"Гражданин Украины может быть взят на военный учёт, несмотря на то что он ранее был приговорён к лишению свободы", — говорится в сообщении.