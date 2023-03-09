Нападающий "Динамо" Нгамалё заявил, что ему было сложно три раза подряд играть с "Крыльями Советов"

Камерунский нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Муми Николя Брис Нгамалё признался, что ему было сложно три раза подряд играть против самарских "Крыльев Советов". Об этом форвард рассказал "Спорт-Экспрессу" .

"Три матча подряд с "Крыльями"? Так решили составители календаря в лиге. Очень сложно играть против одной и той же команды три раза подряд. Ты не можешь что-то сделать, ведь соперник уже знает каждое движение. Мне было сложно играть против "Крыльев", — отметил футболист.