Нападающий "Динамо" Нгамалё заявил, что ему было сложно три раза подряд играть с "Крыльями Советов"
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Камерунский нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Муми Николя Брис Нгамалё признался, что ему было сложно три раза подряд играть против самарских "Крыльев Советов". Об этом форвард рассказал "Спорт-Экспрессу".
"Три матча подряд с "Крыльями"? Так решили составители календаря в лиге. Очень сложно играть против одной и той же команды три раза подряд. Ты не можешь что-то сделать, ведь соперник уже знает каждое движение. Мне было сложно играть против "Крыльев", — отметил футболист.
Напомним, 23 февраля "Динамо" проиграло "Крыльям" в Самаре со счётом 1:2 в рамках Кубка России. 1 марта в Москве состоялся ответный матч, который завершился вничью 1:1. Победить столичная команда смогла только 5 марта — игра 18-го тура Премьер-лиги, прошедшая на "ВТБ Арене", закончилась со счётом 1:0.