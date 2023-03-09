Сатья —суперсубъективный, а Дианова забыла про этику: Эксперт рассказал, что не так с популярными в Интернете психологами

В России всё больше людей пользуются услугами психологов, по некоторым данным, с начала года спрос вырос на 20%. Однако обращение к таким специалистам не всегда полезно. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что не так с раскрученными экспертами, которые предлагают дорогостоящие курсы и консультации.

По его словам, ударивший во время лекции женщину Сатья Дас (Сергей Яковлев) использует хитрый крючок — он разделяет психологию на "мужскую" и "женскую", хотя этого на самом деле нет. А трёхдневный курс специалист продаёт за восемь тысяч рублей.

"Это маркетинговый приём, который использовали авторы суперпопулярной книги "Мужчины с Марса, женщины с Венеры". Ещё одна грубая ошибка: Сатья обращается к аудитории от лица мужчин — это делает всю информацию суперсубъективной", — сказал психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Лина Дианова прославилась разборами "психологических профилей" известных людей, однако многих раздражает её "авторская" манера: она знает всё о любом человеке, посмотрев пару видеороликов с ним. Лина, по мнению подписчиков, уничижительно отзывается о психологических травмах других людей. Хорс считает, что по международной этике психолог должен общаться с клиентом как с партнёром, уважая его личность. Консультации Диановой, к слову, стоят 60 тысяч рублей за 55 минут, а онлайн-марафоны обойдутся в сумму от четырёх до 15 тысяч рублей.

В основе "волшебных" курсов другого психолога — Инны Тлиашиновой — лежит метод "семейных расстановок", по которому большинство душевных проблем коренится в истории рода человека. Автора этой методики Берта Хеллингера критиковали за антинаучность. В Сети же академию Тлиашиновой называют сектой, поскольку люди берут кредиты и разрывают связь с близкими. Курс обучения у неё стоит 105 тысяч рублей.

Хорс также скептически отнёсся к методам известного психолога Михаила Лабковского, одно из шести правил которого — "делать только то, что хочется". По мнению эксперта, такой посыл можно истолковать неправильно, поскольку важно отличать сиюминутные желания от глубинных потребностей. Тем временем билеты на лекции Лабковского стоят от полутора до пяти тысяч рублей.

"В постсоветское время правила Лабковского произвели эффект информационной бомбы. Поскольку воспитание в СССР было построено на чувстве долга перед обществом, Родиной, близкими, а сфера желаний подавлялась. А теперь желать стало можно. Мамы стали давать своим детям-подросткам почитать Лабковского. Однако в его книгах не говорилось, как отличать свои сиюминутные желания от глубинных потребностей. В результате молодые люди, начитавшись этих книг, начинали прогуливать школу — психолог разрешил!" — объяснил Михаил Хорс "вредность" этого совета Лабковского.

При выборе услуг психолога в Интернете нужно быть очень внимательным. Если в анонсе указано, что он поможет заработать миллионы или удачно выйти замуж, вероятнее всего, этот человек не профессионал. Если же психологу-шарлатану всё же удалось обмануть вас, то стоит обратиться в полицию.