В Японии появились на свет семь мышат, зачатые от двух "отцов" без участия "матери"

Японские учёные в лабораторных условиях смогли получить мышиное потомство от двух самцов без участия самки. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на результаты исследования профессора Кацухико Хаяси из Университета Осаки.

Семь мышат появились на свет благодаря небольшой хитрости — превращению мужских клеток в яйцеклетки, которые затем были успешно оплодотворены спермой другого самца. Чтобы всё получилось, учёные создали стволовую клетку, взяв за основу клетку кожи самца мыши, а затем удалили Y-хромосому и продублировали X-хромосому. Благодаря этому методу даже бесплодный человек в будущем сможет иметь детей, надеются авторы исследования.

При этом учёные подчеркнули, что потребуется провести гораздо больше экспериментов и рассмотреть другие важные вопросы, прежде чем подобный метод смогут опробовать на людях. Но одно можно сказать точно: выращенное таким образом потомство ничем не отличается от своих "природных" собратьев: грызуны, рождённые от двух "отцов", росли и развивались по графику и даже смогли обзавестись собственным потомством, причём вполне традиционным способом.