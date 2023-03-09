Глава ЦРУ заявил о "самом критичном периоде" для конфликта на Украине
Глава ЦРУ Бёрнс назвал следующие полгода самым критичным временем для ситуации на Украине
Для конфликта на Украине ближайшие полгода станут самым критичным периодом. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс во время слушаний в комитете Конгресса.
"В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине", — сказал Бёрнс.
По его словам, в этот период российская сторона сможет добиться успехов на поле боя, но якобы только тактического характера. Бёрнс заявил, что по оценкам американской разведки, они не будут масштабными.
Ранее Лайф писал, что Шойгу не увидел успехов ВСУ на поле боя, несмотря на оружие НАТО. Он также раскрыл перспективы ВС РФ после освобождения Артёмовска.
ТАСС / EPA / WILL OLIVER