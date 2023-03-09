Глава ЦРУ заявил о "самом критичном периоде" для конфликта на Украине

Для конфликта на Украине ближайшие полгода станут самым критичным периодом. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс во время слушаний в комитете Конгресса.

"В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине", — сказал Бёрнс.