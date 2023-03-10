Итальянского офицера приговорили к 30 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Военный трибунал Рима признал виновным офицера ВМС Италии в шпионаже в пользу России. Несмотря на требования военной прокуратуры дать Вальтеру Биоту пожизненный срок, его приговорили к 30 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство АНСА.

Агентство также сообщает, что одновременно против военнослужащего идёт процесс в гражданском суде. Рассмотрение там отложили до лета. Уточняется, что приговор военного трибунала может быть оспорен в вышестоящих инстанциях. Биот — отец четверых детей, один из которых имеет инвалидность.