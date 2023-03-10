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9 марта, 21:21

Итальянского офицера приговорили к 30 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

<p>Офицер ВМС Италии Вальтер Биот. Фото © <a href="https://www.agenzianova.com/en/news/espionage-the-military-prosecution-is-asking-for-a-sentence-for-the-captain-of-the-biot-frigate/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agenzianova.com</a></p>

Офицер ВМС Италии Вальтер Биот. Фото © Agenzianova.com

Военный трибунал Рима признал виновным офицера ВМС Италии в шпионаже в пользу России. Несмотря на требования военной прокуратуры дать Вальтеру Биоту пожизненный срок, его приговорили к 30 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство АНСА.

Агентство также сообщает, что одновременно против военнослужащего идёт процесс в гражданском суде. Рассмотрение там отложили до лета. Уточняется, что приговор военного трибунала может быть оспорен в вышестоящих инстанциях. Биот — отец четверых детей, один из которых имеет инвалидность.

Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже в пользу России

Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже в пользу России

Напомним, капитан второго ранга ВМС Вальтер Биот был задержан 30 марта 2021 года вместе с офицером ВС РФ, аккредитованным при Посольстве России в Риме. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса. В тот же день Италия объявила о высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при российском посольстве. РФ ответила высылкой итальянского дипломата.

Арина Родионова
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