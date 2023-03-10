Итальянского офицера приговорили к 30 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Офицер ВМС Италии Вальтер Биот. Фото © Agenzianova.com
Военный трибунал Рима признал виновным офицера ВМС Италии в шпионаже в пользу России. Несмотря на требования военной прокуратуры дать Вальтеру Биоту пожизненный срок, его приговорили к 30 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство АНСА.
Агентство также сообщает, что одновременно против военнослужащего идёт процесс в гражданском суде. Рассмотрение там отложили до лета. Уточняется, что приговор военного трибунала может быть оспорен в вышестоящих инстанциях. Биот — отец четверых детей, один из которых имеет инвалидность.
Напомним, капитан второго ранга ВМС Вальтер Биот был задержан 30 марта 2021 года вместе с офицером ВС РФ, аккредитованным при Посольстве России в Риме. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса. В тот же день Италия объявила о высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при российском посольстве. РФ ответила высылкой итальянского дипломата.