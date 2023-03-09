Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже в пользу России
Nova: Офицера ВМС Италии потребовали приговорить к пожизненному по обвинению в шпионаже в пользу РФ
Офицера ВМС Италии Вальтер Биот. Фото © agenzianova.com
Военная прокуратура Рима потребовала пожизненное заключение для офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает информационное агентство Nova.
Военнослужащему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", "получением секретных сведений в целях шпионажа" и "фотографированием в целях шпионажа". Максимальным наказанием за это может быть пожизненное заключение.
По версии обвинителей, офицер пользовался "максимальным доверием", благодаря чему имел доступ к секретным материалам и мог фотографировать их. Прокуратура указывает, что получила "доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления", при этом смягчающих обстоятельств не обнаружено.
Капитан второго ранга ВМС Вальтер Биот был задержан 30 марта 2021 года вместе с офицером ВС РФ, аккредитованным при посольстве России в Риме. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса. В тот же день Италия объявила о высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при российском посольстве. РФ ответила высылкой итальянского дипломата.