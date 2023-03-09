Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже в пользу России

Военная прокуратура Рима потребовала пожизненное заключение для офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает информационное агентство Nova.

Военнослужащему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", "получением секретных сведений в целях шпионажа" и "фотографированием в целях шпионажа". Максимальным наказанием за это может быть пожизненное заключение.