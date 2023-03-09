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9 марта, 15:01

Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже в пользу России

Nova: Офицера ВМС Италии потребовали приговорить к пожизненному по обвинению в шпионаже в пользу РФ

<p>Офицера ВМС Италии Вальтер Биот. Фото © <a href="https://www.agenzianova.com/en/news/espionage-the-military-prosecution-is-asking-for-a-sentence-for-the-captain-of-the-biot-frigate/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agenzianova.com</a></p>

Офицера ВМС Италии Вальтер Биот. Фото © agenzianova.com

Военная прокуратура Рима потребовала пожизненное заключение для офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает информационное агентство Nova.

Военнослужащему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", "получением секретных сведений в целях шпионажа" и "фотографированием в целях шпионажа". Максимальным наказанием за это может быть пожизненное заключение.

По версии обвинителей, офицер пользовался "максимальным доверием", благодаря чему имел доступ к секретным материалам и мог фотографировать их. Прокуратура указывает, что получила "доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления", при этом смягчающих обстоятельств не обнаружено.

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Капитан второго ранга ВМС Вальтер Биот был задержан 30 марта 2021 года вместе с офицером ВС РФ, аккредитованным при посольстве России в Риме. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса. В тот же день Италия объявила о высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при российском посольстве. РФ ответила высылкой итальянского дипломата.

Никита Никонов
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